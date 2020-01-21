Президент США Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі прокоментував свої відносини з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, заявивши, що вони "люблять один одного".

Трансляцію виступу здійснювало видання The Guardian.

“Наші відносини з Китаєм зараз, ймовірно, кращі, ніж будь-коли. У нас була чорна смуга у взаєминах. Президент Китаю Сі Цзіньпін – приголомшливий лідер. Він відстоює інтереси Китаю, а я – США. Але, незважаючи на це, ми любимо один одного”, – заявив Трамп.

За словами американського лідера, Китай під час переговорів щодо підписання першої частини торгової угоди з США погодився поважати інтелектуальну власність і усувати торговельні бар’єри, відкрити фінансовий сектор і підтримувати стабільність валюти.

Трамп уточнив, що черговий раунд переговорів розпочнеться найближчим часом. Він додав, що велика частина тарифів на китайські товари залишиться в силі на час другої фази переговорів.

(На відео – з 1 год. 7 хв.)