Трансляцію виступу здійснювало видання The Guardian.
“Наші відносини з Китаєм зараз, ймовірно, кращі, ніж будь-коли. У нас була чорна смуга у взаєминах. Президент Китаю Сі Цзіньпін – приголомшливий лідер. Він відстоює інтереси Китаю, а я – США. Але, незважаючи на це, ми любимо один одного”, – заявив Трамп.
За словами американського лідера, Китай під час переговорів щодо підписання першої частини торгової угоди з США погодився поважати інтелектуальну власність і усувати торговельні бар’єри, відкрити фінансовий сектор і підтримувати стабільність валюти.
Трамп уточнив, що черговий раунд переговорів розпочнеться найближчим часом. Він додав, що велика частина тарифів на китайські товари залишиться в силі на час другої фази переговорів.
(На відео – з 1 год. 7 хв.)