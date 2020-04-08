Президент США Дональд Трамп звинуватив Всесвітню організацію охорони здоров'я в тому, що вона приділяє найбільшу увагу Китаю в боротьбі з коронавірусом COVID-2019.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Трамп зазначив, що ВООЗ “з якихось причин приділяє найбільшу увагу Китаю, незважаючи на те, що “в значній мірі (організація – ред.)” фінансується Штатами.

“ВООЗ дійсно помилилася … З якихось причин організація, що фінансується в основному за рахунок Сполучених Штатів, приділяє найбільшу увагу Китаю. Ми будемо стежити за ситуацією. На щастя, я відхилив їхню пораду про те, щоб відкрити наші кордони для Китаю. Чому вони дали нам таку невірну рекомендацію?” – написав Трамп.