Декларацію розмістило бюро з питань етики при уряді США в Twitter.

Більшу частину доходжу Трампу принесли резиденція Мар-а-Лаго в штаті Флорида, курорт Trump National Doral Miami і готель Trump International Hotel у Вашингтоні.

Резиденцію Мар-а-Лаго використовували для зустрічей на вищому рівні – вона принесла Трампу $ 21,4 млн (в 2018 році – $ 22,7 млн).

Заробіток від курорту в Майамі, де повинен був пройти саміт лідерів країн G7, склав $ 77,2 млн ($ 75,9 млн).

Сума доходів від готелю Trump International Hotel в Вашингтоні склала $ 40,5 млн ($ 40,8 млн).

The President’s certified annual financial disclosure report for CY 2019 is now available here (pdf): https://t.co/J749nCZIfb

— U.S. OGE (@OfficeGovEthics) July 31, 2020