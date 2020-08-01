Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Що стосується TikTok, ми забороняємо його в Сполучених Штатах”, – сказав Трамп під час спілкування з журналістами.

Американський лідер заявив, що у нього “є повноваження” зробити це. Він припустив, що використає або надзвичайні економічні повноваження, або президентський указ. Як зазначає CNN, незрозуміло, як може виглядати подібний указ і з якими юридичними перешкодами він може зіткнутися.

Як повідомляє агентство Reuters, Трамп допустив підписання указу вже в суботу, 1 серпня. Він також дав зрозуміти, що не підтримує придбання TikTok будь-якою американською компанією.

Влада США висловлює побоювання, що TikTok, яким володіє китайська компанія ByteDance, може створювати загрози національній безпеці. Уряд США перевіряє TikTok і готується дати Трампу рекомендації щодо подальших дій.

Представники TikTok запевняли, що зберігають свої дані за межами Китаю і протистоятимуть будь-яким спробам Пекіна заволодіти інформацією.

“Дані користувачів TikTok у США зберігаються в США із суворим контролем доступу співробітників… Ми прагнемо захищати конфіденційність і безпеку наших користувачів”, – зазначалося в заяві представника сервісу.

За даними журналістів, ByteDance розглядає можливість змін у корпоративній структурі і продажу контрольного пакета TikTok.

Зокрема, є інформація, що переговори про купівлю веде корпорація Microsoft. У компанії відмовилися коментувати CNN цю інформацію.

ДОВІДКА. TikTok – сервіс для створення і перегляду коротких відео, що належить пекінській компанії ByteDance. Є провідною відеоплатформою для коротких відео в Китаї і стає все більш популярним в інших країнах. Представництва TikTok знаходяться в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні, Дубаї, Мумбаї, Джакарті, Сеулі і Токіо.