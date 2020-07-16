Екс-радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон впевнений, що американський лідер планує зустрітися з главою Північної Кореї Кім Чен Ином в жовтні.

Про це він заявив в інтерв’ю японській газеті Nikkei.

Можливу зустріч Трампа і Кім Чен Ина Болтон назвав “жовтневим сюрпризом”.

“Так, я думаю, що “жовтневий сюрприз” цілком можливий”, – сказав Болтон.

Якщо так станеться, то це буде четверта зустріч Трампа з лідером КНДР.

Вперше лідери двох держав зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Тоді було підписано декларацію, згідно з якою КНДР взяла на себе зобов’язання по денуклеаризації в обмін на гарантії безпеки з боку США.

Вдруге вони зустрілися в лютому 2019 року під В’єтнамі.

Третя зустріч була в червні 2019 року. Тоді політики домовилися відновити переговори на робочому рівні, але все зустрічі залишилися безрезультатними.