Про це повідомляє Financial Times.
Цей закон вводить обмеження щодо компаній і окремих людей, які брали участь в розробці й прийнятті закону про забезпечення національної безпеки в Гонконзі.
Трамп підписав виконавчий указ, що позбавляє спеціальний адміністративний район особливого статусу.
Він пояснив, що тепер до Гонконгу тепер буде таке ж відношення, як і до материкового Китаю. Тобто закон передбачає скасування спеціальних привілеїв, особливого ставлення в економічній сфері і експорту технологій особливої важливості.
Трамп вважає, що через закон про санкції Гонконг не зможе конкурувати з вільними ринками.
Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь заявило, що введе контрзаходи, в тому числі відповідні санкції по відношенню до фізичних і юридичних осіб США без вказівки цілей. У відомстві закликали США “виправити свої помилки” і припинити втручатися в питання, який, на їхню думку, є внутрішньою справою Китаю.
За новим законом китайська влада може карати за дії, які в Пекіні вважають такими, що загрожують національній безпеці, в обхід місцевого законодавства Гонконгу.
- Раніше Трамп анонсував санкції проти Китаю за “підрив автономії” Гонконгу.