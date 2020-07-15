Американський президент Дональд Трамп підписав закон, що вводить санкції проти Китаю через його втручання в справи Гонконгу. У США розраховують, що цей закон стане "новим потужним знаряддям" для притягнення до відповідальності тих, хто брали участь у знищенні свобод в Гонконзі.

Про це повідомляє Financial Times.

Цей закон вводить обмеження щодо компаній і окремих людей, які брали участь в розробці й прийнятті закону про забезпечення національної безпеки в Гонконзі.

Трамп підписав виконавчий указ, що позбавляє спеціальний адміністративний район особливого статусу.

Він пояснив, що тепер до Гонконгу тепер буде таке ж відношення, як і до материкового Китаю. Тобто закон передбачає скасування спеціальних привілеїв, особливого ставлення в економічній сфері і експорту технологій особливої ​​важливості.

Трамп вважає, що через закон про санкції Гонконг не зможе конкурувати з вільними ринками.

Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь заявило, що введе контрзаходи, в тому числі відповідні санкції по відношенню до фізичних і юридичних осіб США без вказівки цілей. У відомстві закликали США “виправити свої помилки” і припинити втручатися в питання, який, на їхню думку, є внутрішньою справою Китаю.

За новим законом китайська влада може карати за дії, які в Пекіні вважають такими, що загрожують національній безпеці, в обхід місцевого законодавства Гонконгу.