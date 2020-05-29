Сполучені Штати Америки введуть санкції проти офіційних осіб Китаю через дії щодо Гонконгу.

Про це заявив на прес-конференції президент США Дональд Трамп, інформує The Wall Street Journal.

За його словами, Вашингтон вживе необхідних заходів, щоб піддати санкціям китайських і гонконзьких чиновників, які “прямо або побічно залучені до підриву автономії Гонконгу”.

Трамп наголосив, що Пекін порушив принцип “одна країна – дві системи” щодо Гонконгу.

“Китай стверджує, що мова йде про захист національної безпеки, але правда полягає в тому, що Гонконг – це процвітаюче і вільне суспільство. А рішення Пекіна все це скасовує”, – заявив американський лідер.

Трамп зазначив, що дії Пекіна є трагедією для жителів Гонконгу.

“Це трагедія для Гонконгу… Китай задушив свободу Гонконгу”, – сказав американський лідер, якого цитує агентство ВВС.

Трамп додав, що, на думку США, Гонконг де-факто перестав бути автономією.

“Китай замінив свою обіцянку дотримуватися принципу “одна країна – дві системи” на принцип “одна країна – одна система”, – зазначив він.

У зв’язку з цим президент США повідомив, що американський уряд перегляне відносини з Гонконгом, включаючи надані йому пільги і преференції.

“Ми почнемо розглядати відмову від низки привілеїв”, – заявив він.

За словами Трампа, це торкнеться всього спектру угод з Гонконгом, “починаючи від нашого договору про екстрадицію і закінчуючи контролем за експортом, використанням технологій”.

“Ми вживемо заходів для скасування преференційного статусу Гонконгу як окремої митної та туристичної території”, – додав американський лідер.

Державний департамент США перегляне свої рекомендації щодо поїздок до Гонконгу у світлі “зростаючої небезпеки нагляду” з боку Китаю.

Крім того, Трамп повідомив, що США зупинять в’їзд іноземних громадян з Китаю, яких Вашингтон вважатиме потенційними загрозами безпеці. Може йтися про скасування віз аспірантам і дослідникам, які можуть бути пов’язані зі збройними силами Китаю.

Заява Трампа стала реакцією на закон про національну безпеку Гонконгу, який був схвалений китайським парламентом.

Законом вводиться кримінальна відповідальність за: сепаратизм (заклики до відокремлення від Китаю); підрив влади або авторитету центрального уряду; тероризм; іноземне втручання.

Крім того, закон дає Пекіну право створювати власні спецслужби в Гонконзі.

Як відомо, відповідно до політики “Одна країна, дві системи” Гонконг зберігав обмежену демократію і громадянські свободи, перебуваючи під контролем Пекіна. Автономний регіон також має особливий торговий статус із США, що дає йому певні торговельні пільги, якими не володіє материковий Китай.