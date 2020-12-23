Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Колишній помічник кампанії Джордж Пападопулос і адвокат Алекс ван дер Зваан – серед тих, кого помилував президент.
Трамп також помилував чотирьох охоронців, які брали участь у різанині в Іраку в 2007 році, і двох колишніх конгресменів.
Очікується, що він ще раз помилує, перш ніж покинути свій пост в наступному місяці.
Президенти перед завершенням свого терміну часто використовують право на помилування.
Джордж Пападопулос і Алекс ван дер Зваан відбули короткі терміни тюремного ув’язнення.
Пападопулос визнав себе винним у 2017 році у брехні ФБР щодо термінів зустрічей з передбачуваними представниками Росії в період підготовки до виборів 2016 року. Він був першим колишнім помічником Трампа, заарештованим в ході розслідування справи, проведеного спеціальним радником Робертом Мюллером.
Джордж Пападопулос подякував Трампу.
Алекс ван дер Зваан – зять російського мільярдера Германа Хана. Зваан також фігурував у розслідуванні про російське втручання в американські вибори і в лютому 2018 року визнав свою провину в дачі неправдивих свідчень.
- Раніше Дональд Трамп помилував свого колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, який був єдиним чиновником Білого дому, засудженим у рамках розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.
- 24 березня 2019 року міністр юстиції, Генеральний прокурор США Вільям Барр направив до Конгресу США основні висновки розслідування Роберта Мюллера. У чотирьохсторінкових документі він написав, що спецпрокурор визнав відсутність змови між виборчим штабом Дональда Трампа і російською владою.
- 18 квітня Міністерство юстиції США оприлюднило доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про підсумки розслідування передбачуваного втручання Російської Федерації в американські вибори в 2016 році. У доповіді понад 400 сторінок. Половина присвячена розслідуванню зв’язків з Росією, ще половина – перешкоджання правосуддю з боку Трампа.
- 29 квітня глава Міністерства юстиції США Вільям Барр заявив, що не згоден давати показання щодо звіту спецпрокурора Роберта Мюллера перед Палатою представників на закритому засіданні.