Дональд Трамп помилував 15 осіб, в тому числі двох фігурантів справи, визнаних винними у брехні ФБР під час розслідування втручання Росії у виборчу кампанію у 2016 році.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Колишній помічник кампанії Джордж Пападопулос і адвокат Алекс ван дер Зваан – серед тих, кого помилував президент.

Трамп також помилував чотирьох охоронців, які брали участь у різанині в Іраку в 2007 році, і двох колишніх конгресменів.

Очікується, що він ще раз помилує, перш ніж покинути свій пост в наступному місяці.

Президенти перед завершенням свого терміну часто використовують право на помилування.

Джордж Пападопулос і Алекс ван дер Зваан відбули короткі терміни тюремного ув’язнення.

Пападопулос визнав себе винним у 2017 році у брехні ФБР щодо термінів зустрічей з передбачуваними представниками Росії в період підготовки до виборів 2016 року. Він був першим колишнім помічником Трампа, заарештованим в ході розслідування справи, проведеного спеціальним радником Робертом Мюллером.

Джордж Пападопулос подякував Трампу.

Алекс ван дер Зваан – зять російського мільярдера Германа Хана. Зваан також фігурував у розслідуванні про російське втручання в американські вибори і в лютому 2018 року визнав свою провину в дачі неправдивих свідчень.