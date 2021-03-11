45-й президент США Дональд Трамп запросив поштою бюлетень для голосування на місцевих виборах в Палм-Біч (штат Флорида). При цьому, він завжди був проти такого методу голосування, називаючи його способом для шахрайства та фальсифікацій.

Про це повідомляє The Guardian.

Трамп оселився на своїй віллі в Палм-Біч після того, як покинув Білий дім.

У місті відбулися муніципальні вибори, в яких Трамп брав участь за допомогою голосування поштою.

Його дружина Меланія не просила виборчу комісію надсилати їй аналогічний бюлетень.

Це третій випадок, коли політик віддав свій голос поштою.

Крім Трампа, 126 тисяч виборців в Палм-Біч також вирішили проголосувати поштою. Це більше третини виборців.