Про це повідомляє The Guardian.
Трамп оселився на своїй віллі в Палм-Біч після того, як покинув Білий дім.
У місті відбулися муніципальні вибори, в яких Трамп брав участь за допомогою голосування поштою.
Його дружина Меланія не просила виборчу комісію надсилати їй аналогічний бюлетень.
Це третій випадок, коли політик віддав свій голос поштою.
Крім Трампа, 126 тисяч виборців в Палм-Біч також вирішили проголосувати поштою. Це більше третини виборців.
- Президент США Джо Байден привітав прийняття Закону в інтересах народу (H.R. 1), який напередодні схвалили члени Палати представників. Це початок виборчої реформи, яка передбачає зміни в підвищенні безпеки процесу виборів і захисту прав виборців. Він передбачає автоматичну реєстрацію виборців по всій країні й дозволяє голосувати злочинцям, які вже відбули покарання. Крім цього, він розширить можливості дострокового голосування та посилить механізм голосування поштою.