Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal, посилаючись на чиновників в адміністрації США.

“Президент Трамп наказав Пентагону вивести тисячі американських військ з Німеччини до вересня, що різко змінює конфігурацію військової присутності США в Європі й відображає зростаючу напруженість між Вашингтоном і Берліном у контексті витрат на оборону, а також в інших питаннях безпеки”, – зазначається в повідомленні.

Зазначається, що до вересня з ФРН мають намір вивести 9,5 тисяч американських військових. Наразі в Німеччині розміщені близько 34,5 тисячі військовослужбовців.

Частина військ буде виведена до сусідніх з Німеччиною країн, зокрема до Польщі, частина повернеться додому.