Про це Трамп заявив під час брифінгу.

“Я рекомендую губернаторам використовувати достатню кількість бійців Національної гвардії для того, щоб встановити контроль за тим, що відбувається на вулицях.

Якщо місто або штат відмовляться вжити заходи, необхідні для захисту життя людей, їх житла і майна, то я швидко за них вирішу проблему, направивши туди військових. Я мобілізую всі федеральні ресурси: як цивільні, так і військові”, – заявив Трамп.

Закон Posse Comitatus Act (1878) “Про обмеження застосування федеральних збройних сил на території США” передбачає, що право задіяти військових всередині країни залишається за мерами і губернаторами.

Також направити військових на місця може Конгрес.

Сам же Трамп має намір скористатися нормою закону Insurrection Act (1807) “Про протидію бунтам”. Він дозволяє президенту мобілізувати військових. Варто зазначити, що закон не застосовували в США від дня прийняття. Для цього президент повинен спочатку видати Декларацію, щоб “негайно наказати заколотникам розійтися і мирно піти до своїх осель протягом обмеженого часу”.

За словами Трампа, мова йде про тисячі військових, яких він збирається відправити на місця. Їх метою буде заспокоїти людей на місцях, якщо ті не мирно протестують, а беруть участь в грабежах і актах вандалізму. Він зазначив, що акти насильства і заворушення – це “внутрішній терор”.

В цілому, протягом попередньої доби в США в десятках міст учасники заворушень грабували магазини, розбивали вітрини, а також підпалили більше 12 церков. Поліцейські на місцях розповідали про те, що їм наказали стояти осторонь. Наприклад, у Вашингтоні на очах у поліції темношкірі підлітки розбили вітрину аптеки CVS і винесли звідти кілька коробок. У нижньому Манхеттені протестуючі розбили вітрини і пограбували кілька десятків дорогих магазинів.

Буквально за кілька хвилин до цієї заяви Трампа поліція і військові застосували сльозоточивий газ, щоб розігнати протестуючих біля Білого дому. Правоохоронці пояснили, що це вимушений захід, оскільки у Вашингтоні та Нью-Йорку вводять комендантську годину. Також це було зроблено для того, щоб президент з дочкою міг дістатися до церкви Святого Іоанна, розташованої навпроти Білого дому. Її напередодні підпалили учасники мітингу. На ганку церкви Трамп зробив фото з Біблією в руках.

President @realDonaldTrump holds his bible up in front of St. John's church in Washington D.C., which was burned by thugs last night. pic.twitter.com/es7gOkLeiw

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) June 1, 2020