Президент США Дональд Трамп вважає, що психологічна депресія в умовах карантину більш небезпечна, ніж сам коронавірус.

Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

Трамп пояснив, що, коли американці тривалий час залишаються вдома наодинці з собою і не працюють, це може привести до депресії. Та, в свою чергу, стимулює зростання зловживань алкоголем і наркотиками.

Також внаслідок психологічної депресії зростає кількість випадків самогубств, а також хвороб серця і так далі.

“Тривалі обмеження в поєднанні з вимушеною економічною депресією можуть завдати величезної шкоди здоров’ю населення. Це включає різке зростання зловживання наркотиками, зловживання алкоголем, самогубств, хвороб серця і багатьох інших аспектів фізичного і психічного благополуччя. Більш того, багато пацієнтів не звертаються за необхідною медичною допомогою, створюючи абсолютно нові небезпеки для громадської охорони здоров’я. Тому моя адміністрація видає нові федеральні керівні принципи, які дозволять відкрити нашу країну!”, – заявив Трамп.

Він зазначив, що необхідно “відкрити Америку знову”, щоб уникнути таких наслідків соціального дистанціювання і громадських обмежень.