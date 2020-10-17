Президент США Дональд Трамп заявив, що йому доведеться покинути Америку, якщо на виборах 3 листопада 2020 року переможе його конкурент Джо Байден.

Про це Трамп заявив 16 жовтня, виступаючи перед виборцями у штаті Джорджія, передає видання The Hill.

Президент США сказав, що Байден – “найгірший кандидат в історії президентської політики”. Через це Трамп начебто відчуває додатковий тиск, бо змушений боротися за президентство з цим політиком.

“Я не повинен про таке жартувати, але знаєте що? На мене тисне те, що я змагаюсь із найгіршим кандидатом в історії президентської політики. Лише уявіть, що я програю. Все життя. Що я робитиму? Скажу: “Я програв найгіршому кандидату в історії політики.” Я не почуватимуся добре. Може мені доведеться залишити країну? Не знаю”, – сказав Трамп у жартівливій манері.

При цьому сам президент США навіть не посміхнувся після цієї промови. Тому низка видань серйозно сприйняли його заяву. Зокрема, видання The Daily Beast пише, що Трамп “пригрозив” залишити США у випадку перемоги Байдена.