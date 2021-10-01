Про це йдеться у книзі колишньої речниці Трампа Стефані Грішем “Я відповім на ваші запитання зараз”, яку готують до виходу у США, повідомляє британське видання The Guardian.

Особливість мемуарів – факти про зустрічі Трампа з іншими світовими лідерами та його думки про них. Приміром, Трамп вважав свого французького колегу Еммануеля Макрона “слабаком”, бо той “невисокого зросту” та має “м’який голос”.

За словами Грішем, під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом Трамп несподівано для всіх запитав:

“Хтось дивився фільм “Західний експрес” (Midnight Express)?” Це картина 1978 року про молодого американця, якого посадили до в’язниці в Туреччині, де він постраждав через фізичне та сексуальне насилля… Це не дуже хороший фільм для вас (жителів Туреччині)”, – сказав тоді Трамп. Як відомо, сценарист фільму, Олівер Стоун, перепрошував за те, як зобразив у картині Туреччину та її громадян.

“Делегація на цю репліку не відреагувала… Можливо, кілька людей засміялися до того, як розмова продовжилася, до того, як Трамп ще щось сказав”, – написала речниця.

Окрім цього, Грішем загадала в мемуарах, що Трамп сказав прем’єр-міністру Пакистану Імрану Хану, що “Індія схожа на Каліфорнію через велику кількість безхатьків”.

Натомість президента Швейцарії Трамп похвалив, бо в нього в країні дуже чисто.

Однак найтісніші стосунки в Трампа були саме з Джонсоном. Він називав його своїм “братом блондином з такою ж божевільною зачіскою”.

“Джонсон був одним з небагатьох європейських лідерів, якого Трамп, як всім здавалося, терпів… Розмови між цими двома білим хлопцями з божевільними зачісками, по-новому трактували термін “випадковість”… Якось Джонсон сказав під час сніданку, що Австралія – “найбільш смертоносна країна – павуки, крокодили, кенгуру”. Після цього була двостороння зустріч, на якій політики вирішили обговорити силу кенгуру”, – написала Грішем.

За її інформацією, це відбулося 25 серпня 2019 року під час саміту G7.

Окрім кенгуру, Джонсон та Трамп говорили про когось з політичних діячів, якому щойно зробили операцію.

“А можна вставити новий жовчний міхур? Я не знаю, за що відповідає цей орган”, – запитав Джонсон під час сніданку. “Це якось пов’язано з алкоголем”, – відповів йому Трамп.