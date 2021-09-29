45-ий президент США Дональд Трамп попереджував президента Росії Володимира Путіна про те, що змушений під час спілкування з пресою продемонстрували більш жорстку публічну поведінку щодо нього.

Про це йдеться у книзі колишньої речниці Трампа Стефані Грішем “Я відповім на ваші запитання зараз”, яку готують до виходу у США, повідомляє газета The New York Times.

Зокрема, Грішем описала зустріч Трампа і Путіна на саміті “Великої двадцятки”, що відбулася у 2019 році в Японії.

“Попри всі розмови про санкції проти Росії за втручання у вибори 2016 року і за різні порушення прав людини, Трамп сказав Путіну: “Добре, я збираюся поводитись з вами трохи жорсткіше протягом декількох хвилин. Але це для камер, а після того, як вони підуть, ми поговоримо. Ви розумієте”, – написала Грішем про зустріч.

Крім того, Грішем зазначає у своїй книзі, що ексрадниця Трампа Фіона Гілл помітила тонкі спроби Путіна відвернути увагу Трампа. Зокрема, президент РФ залучив до переговорів привабливу перекладачку.

“Коли зустріч розпочалася, Фіона Гілл нахилилася до мене і запитала, чи помітила я перекладачку Путіна – дуже привабливу брюнетку з довгим волоссям, красивим обличчям і прекрасною фігурою”, – пише Грішем.

На думку Гілл, Путін обрав цю жінку спеціально, щоб відвернути увагу Трампа.

Як повідомлялося, Російська Федерація могла втручатися в американські президентські вибори задля сприяння Дональду Трампу в здобутті президентства. Про це свідчать секретні документи Кремля.

В березні у Державному департаменті США запевнили, що знайдуть спосіб притягнути до відповідальності Росію за втручання в американські президентські вибори 2020 року. Тоді розвідка повідомила, що Путін та низка російських урядових організацій докладали зусиль до очорнення кандидатури президента Джо Байдена і Демократичної партії, підтримки колишнього президента США Дональда Трампа, підриву суспільної довіри до виборчого процесу та загострення соціально-політичних суперечок у США.

У документі наголошується, що Путін міг контролювати діяльність українського нардепа Андрія Деркача, котрий “зіграв важливу роль” в діяльності РФ щодо впливу на вибори. Основна ідея, яку поширювали з Росії, залишилася незмінною: нібито корупційні зв’язки між президентом Байденом, його сім’єю та іншими офіційними особами США та України. За даними розвідки США, російські спецслужби “використовували довірених осіб, пов’язаних з Україною, і зв’язки цих довірених осіб, зокрема їх контакти в США, щоб поширити цей наратив, щоб дати Москві правдоподібне заперечення їх причетності”.

15 квітня президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу національній безпеці, зумовленій шкідливою іноземною діяльністю уряду Росії.