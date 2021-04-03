45-й президент США Дональд Трамп випустив великоднє привітання, але замість слів про воскресіння Ісуса говорив про фальсифікації на виборах.

Про це повідомляє The Hill.

Привітання Трампа опублікував фонд, за допомогою якого він збирає гроші на вибори – Save America PAC.

У своєму зверненні з нагоди свята Великодня Трамп розкритикував Fake News Media за те, що вони нібито неправильно передавали інформацію про президентські вибори в листопаді.

“На жаль, на президентських виборах 2020 року відбулися масові фальсифікації, і багато дуже розгнівані, якщо це розуміють”, – заявив Трамп.

Він пообіцяв, що опублікує докази фальсифікацій.

“З кожним днем, на жаль для радикальних лівих божевільних, з’являється все більше і більше фактів”, – заявив Трамп.

В кінці, Трамп написав: “Втім, з Великоднем!”