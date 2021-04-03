Про це повідомляє The Hill.
Привітання Трампа опублікував фонд, за допомогою якого він збирає гроші на вибори – Save America PAC.
У своєму зверненні з нагоди свята Великодня Трамп розкритикував Fake News Media за те, що вони нібито неправильно передавали інформацію про президентські вибори в листопаді.
“На жаль, на президентських виборах 2020 року відбулися масові фальсифікації, і багато дуже розгнівані, якщо це розуміють”, – заявив Трамп.
Він пообіцяв, що опублікує докази фальсифікацій.
“З кожним днем, на жаль для радикальних лівих божевільних, з’являється все більше і більше фактів”, – заявив Трамп.
В кінці, Трамп написав: “Втім, з Великоднем!”
- 45-й президент США Дональд Трамп прийшов на весілля своїх прихильників у Мар-а-Лаго (Флорида). Коли йому вручили мікрофон для привітання молодят — Трамп почав критикувати Джо Байдена і говорити про політику.