У вівторок, 19 січня, президент США Дональд Трамп звернувся до американців з прощальною промовою.

#Букви викладають основні тези прощальної промови 45-го президента США.

Подяки

Розпочати свою промову Трамп вирішив з того, аби висловити вдячність тим, хто його оточував.

Це була його родина: дружина Меланія, дочка Іванка, зять Джаред, сини Беррон та Дональд-молодший, син Ерік та його дружина Лара, дочка Тіффані.

Наступним Трамп згадав віцепрезидента Майка Пенса, з яким в останніми місяцями були напружені стосунки, а надто — після штурму Капітолія під час засідання Конгресу, на якому головував Пенс. Трамп подякував також родині Пенса.

Крім того, Трамп подякував співробітникам своєї адміністрації, однак персонально — лише Марку Медоузу, який очолював її менш як рік.

Далі президент подякував американським військовим та правоохоронцям.

Підсумки 4 років

Чималу частину своєї промови Трамп присвятив підбиттю підсумків 4 років свого президентства. Він розповів про те, чим він особисто пишається. Це, зокрема:

Податкові реформи.

Вихід з Трансатлантичного партнерства.

Вихід з Паризької кліматичної угоди.

Перегляд умов співпраці з Південною Кореєю, Мексикою, Канадою.

Торговельна угода з Китаєм.

Зменшення рівня безробіття “для афроамериканців, латиноамериканців, американців азійського походження, жінок — майже для всіх”.

Відкриття нових виробництв у США і зростання кількості робочих місць.

Розробка вакцини проти коронавірусу.

Призначення рекордної кількості суддів, зокрема, суддів Верховного суду.

Стіна на кордоні з Мексикою.

Відмова від фінансування ВООЗ.

Зменшення внесків у НАТО у порівнянні з іншими країнами.

Відсутність нових воєн та модернізація армії.

Ліквідація Касема Сулеймані.

Напуття новому президенту

Впродовж своєї 19-хвилинної промови Трамп неодноразово звертався до нового президента та його команди, утім ім’я Джо Байден жодного разу не пролунало.

Трамп побажав новій адміністрації удачі.

“Цього тижня відбудеться інавгурація нової адміністрації, молимось за її успіх у збереження Америки в безпеці та процвітанні. Ми висловлюємо найкращі побажання, а також хочемо для них удачі — дуже важливе слово”, — сказав він..

Підсумовуючи, Трамп, пропри те, що йому загрожує другий імпічмент, після якого його можуть позбавити права обіймати державні посади, оптимістично заявив, що рух, створений ним — Make America Great Again — тільки бере свій початок.

“Тепер, коли я готуюся до передачі влади нової адміністрації в полудень в середу, я хочу, щоб ви знали, що рух, який ми почали, тільки починається. Нічого подібного ще не було. Віра в те, що нація повинна служити своїм громадянам, не ослабне, а тільки зміцниться з кожним днем”, — сказав президент.

Нагадаємо, завтра, 20 січня, відбудеться інавгурація обраного президента Джо Байдена. Через штурм Капітолія 6 січня, внаслідок якого загинуло 5 осіб, Вашингтон знаходиться в стані підвищеної готовності.

Прихильники Дональда Трампа мають намір протестувати у Вашингтоні в день інавгурації обраного президента Джозефа Байдена. ФБР очікує спроби зірвати інавгурацію.