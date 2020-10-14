Ролик танцю Трампа на своєму YouTube-каналі опублікувало видання The Sun.
Деякі користувачі Мережі звинуватили американського президента у ретроградстві та в тому, що він танцює на могилах людей, які загинули від коронавірусу.
Інші, навпаки, сприйняли танець з посмішкою.
“Змушує посміхнутися, чи не так?”, – написали в коментарях у користувача Брендона Дарбі, який теж поділився відео з танцем.
“Я виріс, щоб обожнювати цю людину”, – написав один з користувачів Twitter.
Експосол Сполучених штатів в Росії Майкл Макфол порівняв Трампа з першим президентом РФ Борисом Єльциним, який теж танцював на зустрічі з виборцями.
“Це відео нагадує мені дуже хворого Бориса Єльцина, який балотувався на другий термін в 1996 році. Хто-небудь пам’ятає його танці?” – написав він у Twitter.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що коли його лікували проти COVID-19, він буквально відчув себе суперменом.