Президент США Дональд Трамп вперше після того, як перехворів на COVID-19, з'явився на великому заході — передвиборчому мітингу в Стенфорді (штат Флорида). Коли заграла композиція Y.M.C.A. групи Village People, Трамп почав пританцьовувати.

Ролик танцю Трампа на своєму YouTube-каналі опублікувало видання The Sun.

Деякі користувачі Мережі звинуватили американського президента у ретроградстві та в тому, що він танцює на могилах людей, які загинули від коронавірусу.

Інші, навпаки, сприйняли танець з посмішкою.

“Змушує посміхнутися, чи не так?”, – написали в коментарях у користувача Брендона Дарбі, який теж поділився відео з танцем.

“Я виріс, щоб обожнювати цю людину”, – написав один з користувачів Twitter.

Експосол Сполучених штатів в Росії Майкл Макфол порівняв Трампа з першим президентом РФ Борисом Єльциним, який теж танцював на зустрічі з виборцями.

“Це відео нагадує мені дуже хворого Бориса Єльцина, який балотувався на другий термін в 1996 році. Хто-небудь пам’ятає його танці?” – написав він у Twitter.