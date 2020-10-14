Про це повідомляє Bloomberg.

За словами інсайдерів, Трамп сказав своїм радникам про те, що раніше обіцяв повернути американських військових додому. Це було однією з його передвиборних обіцянок в 2016 році.

Після цього Трамп провів нараду з радником з національної безпеки Робертом О’Брайеном, міністром оборони Марком Еспером і головою Об’єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі. Вони висловили президенту свої точки зору з приводу наслідків виведення американських військовослужбовців з Сомалі.

На сьогоднішній день в Сомалі знаходяться від 650 до 800 американських військових. Вони допомагають місцевій владі боротися з радикальним угрупуванням ісламізму Аш-Шабаб.