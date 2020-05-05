Транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины упал на 47% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 40% меньше по сравнению со средним значением января-апреля за 2014-2019 годы.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ “Оператор ГТС України”.

Так, транзит через Україну в період з січня по квітень 2020 року склав 15,5 млрд кубометрів.

У західному напрямку за січень-квітень 2020 року був транспортовано 14 млрд куб. м газу, що на 41% менше, ніж за цей же період минулого року.

В південному (балканському) напрямку з початку 2020 року обсяги транзиту скоротилися на 71% та склали 1,5 млрд куб. м газу. Транзит до Румунії через ГВС “Орловка” становив 0,3 млрд куб. м (-92%), а до Молдови – 1,2 млрд куб. м (-4%).

“Оператор ГТС України” зазначає, зниження обсягів транзиту трансбалканським коридором значною мірою зумовлене запуском з початку цього року обхідного газогону “Турецький потік”.

“Окрім транзиту газу з РФ в квітні Оператор ГТС України здійснив транспортування тестових обсягів блакитного палива зі Словаччини до Польщі на замовлення міжнародного трейдера в рамкам нової послуги short-haul”, — зазначають в компанії.