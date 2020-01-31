Начиная с 2021 года, когда минимальный объем транзита российского газа через Украину снизится до 40 млрд куб. м, тариф на транзит может не покрывать себестоимости прокачки газа по украинской ГТС.

Об этом сообщает российское информационное агентство РБК со ссылкой на проект договора между компаниями НАК “Нафтогаз Украины” и “Газпром”.

Как утверждают российские журналисты, согласно проекту пятилетнего договора, стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины составит $ 31,72 за 1 тыс. куб. м (с учетом налогов и сборов).

Тариф рассчитан по ставке $ 2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км и из расчета протяженности ГТС 1192,48 км.

При транзите 225 млрд куб. м за 5 лет “Нафтогаз” сможет заработать не менее $ 7,13 млрд. Аналогичный прогноз ранее дал и президент Украины Владимир Зеленский. В декабре прошлого года он писал на своей странице в Facebook, что Украина получит от нового газового контракта с РФ более $ 7 млрд за пять лет.

Согласно публикации РБК, тариф на прокачку российского газа через Украину в 2019 году был рассчитан по ставке $ 2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км. А в новом контракте предусмотрен рост этой ставки только на 1,9 %.

В агентстве со ссылкой на “источник, близкий к российской стороне переговоров с “Нафтогазом”, отмечают, что, несмотря на рост тарифа, снизились объемы прокачки газа через Украину.

“В 2019-м “Газпром” прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана”, – говорится в публикации.

В статье также утверждается, что ставка транзита в новом контракте зафиксирована на весь срок его действия. В предыдущем газовом контракте, который действовал 10 лет (до конца 2019 года), ставка не была фиксированной и вычислялась по формуле, привязанной, среди прочего, к стоимости газа в Европе и объемам прокачки.

“При фиксированной ставке начиная с 2021 года, когда минимальный объем транзита российского газа снизится до 40 млрд куб. м, этот тариф не будет покрывать себестоимость прокачки газа по украинской ГТС, особенно в случае роста цен на газ для технологических нужд”, – утверждают в РБК со ссылкой на экспертов.

При этом указано, что Украина сможет получить выгоду при условии, если “Газпром” решит нарастить поставки газа в Европу сверх объемов, установленных в новом контракте. Тогда российскому газовому монополисту придется бронировать дополнительные мощности в украинской ГТС.

“В этом случае в договоре предусмотрены повышающие коэффициенты за транзит: бронирование дополнительных мощностей на квартал обойдется в 1,1 раза дороже обычной ставки, на месяц — в 1,2 раза, на сутки — в 1,45 раза. То есть максимальный рост ставки составит до 45 %”, – говорится в публикации.

Агентство РБК со ссылкой на два источника, близких к “Нафтогазу” и “Газпрому”, утверждает, что в подписанной версии документа все эти условия сохранились.

На данную публикацию отреагировал исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко (в комментарии к посту управляющего частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимира Компанийца). Витренко настаивает, что даже при транзите 40 млрд куб. м газа доходы Украины превысят расходы на функционирование ГТС. При этом он не стал разглашать тарифы, сославшись на конфиденциальность.

“Скажу, что из-за положения о конфиденциальности в подписанном контракте мы не можем разглашать плату за организацию транзита. Но расчеты РБК по росту стоимости транзита являются неверными. Также скажу, что даже при 40 млрд куб. транзита, доходы от транзита будут значительно превышать расходы на обеспечение транзита (так называемые маржинальные издержки)”, – написал он.

#Буквы обратились к НАК “Нафтогаз Украины” с просьбой разъяснить приведенные в публикации РБК факты.