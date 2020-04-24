Під час травневих свят у 2020 році українців чекають затяжні вихідні.

Про це повідомляють #Букви.

Загалом в травні в українців буде 12 вихідних днів.

1 травня в Україні буде вихідним в честь Міжнародного дня солідарності трудящих. Ще один додатковий вихідний буде пов’язаний зі святкуванням Дня перемоги, що відзначається 9 травня. Але так, як 9 травня випадає на суботу, вихідним буде понеділок – 11 травня.

Крім того, 8 травня буде коротким робочим днем, оскільки в цей день в Україні і по всій Європі відзначається День пам’яті і примирення в честь всіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років.

Таким чином, в травні вихідними днями будуть: 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 та 30-31 травня.