Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Перший поверх торгового центру виявився повністю залитим гарячою водою. Також затопило проїжджу частину біля торгового центру та виходи з нього. Що стало причиною аварії та чи є постраждалі наразі невідомо.
На місце події прибули медики та рятувальники. Відвідувачів та працівників Ocean Plaza евакуювали.
ТРЦ "Ocean Plaza" затопило гарячою водою.
У Києві ТРЦ "Ocean Plaza" затопило гарячою водою.Рятувальники вже працюють. У районі торгівельного центру виникли затори.
Gepostet von Букви am Montag, 13. Januar 2020
- Раніше в Києві автомобіль зіткнувся з бетонним стовпом, перекинувся і загорівся. В результаті ДТП одна людина загинула, ще четверо — постраждали.