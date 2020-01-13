Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Перший поверх торгового центру виявився повністю залитим гарячою водою. Також затопило проїжджу частину біля торгового центру та виходи з нього. Що стало причиною аварії та чи є постраждалі наразі невідомо.

На місце події прибули медики та рятувальники. Відвідувачів та працівників Ocean Plaza евакуювали.

ТРЦ "Ocean Plaza" затопило гарячою водою. У Києві ТРЦ "Ocean Plaza" затопило гарячою водою.Рятувальники вже працюють. У районі торгівельного центру виникли затори. Gepostet von Букви am Montag, 13. Januar 2020