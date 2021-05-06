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Трійка лідерів змінилася: Forbes опублікував рейтинг найбагатших українців

Журнал Forbes Україна в травневому номері назвав імена 100 найбагатших людей України.

Четвер, 6 травня 2021, 16:36

Рейтинг з’явився на сайті журналу.

Зазначається, що українські багатії зуміли примножити свої статки на 42%. Тепер сотня найбагатших українців володіє $44,5 млрд. За рік список оновився на 21%.

10 найбагатших людей України:

  • Рінат Ахметов – $7,6 млрд;
  • Віктор Пінчук – $2,5 млрд;
  • Костянтин Жеваго – $2,4 млрд;
  • Ігор Коломойський – $1,8 млрд;
  • Геннадій Боголюбов – $1,7 млрд;
  • Олександр та Галина Гереги – $1,7 млрд;
  • Петро Порошенко – $1,6 млрд;
  • Вадим Новинський – $1,4 млрд;
  • Олександр Ярославський – $820 млн;
  • Юрій Косюк – $780 млн.

Журнал зазначив, що 14 учасників потрапили у рейтинг вперше. Їхні статки оцінили у понад $3 млрд. Зокрема, серед новачків з’явилися Віктор Медведчук ($ 620 млн), Олександр Конотопський ($ 340 млн), Олександр Косован ($ 235 млн), Катерина Костерєва ($ 190 млн), Микола Удянський ($ 180 млн) й інші. Цікаво, що серед нових учасників рейтингу більше фахівців галузей енергетики та IT.

Семеро багатіїв цьогоріч повернулися у рейтинг після перерви.

“Вхідний квиток” до сотні найбагатших українців збільшився на третину, до 125 млн доларів. 

За рік змінилася трійка лідерів рейтингу. З топ-3 українських багатіїв вибув Петро Порошенко. Він займав 3 позицію й опустився відразу на 7 місце. Втім, лідером незмінно залишається Ахметов.

Теги: Костянтин Жеваго, найбагатші люди, Петро Порошенко, Рінат Ахметов, Forbes

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