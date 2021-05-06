Трійка лідерів змінилася: Forbes опублікував рейтинг найбагатших українців

Рейтинг з’явився на сайті журналу.

Зазначається, що українські багатії зуміли примножити свої статки на 42%. Тепер сотня найбагатших українців володіє $44,5 млрд. За рік список оновився на 21%.

10 найбагатших людей України:

Рінат Ахметов – $7,6 млрд;

Віктор Пінчук – $2,5 млрд;

Костянтин Жеваго – $2,4 млрд;

Ігор Коломойський – $1,8 млрд;

Геннадій Боголюбов – $1,7 млрд;

Олександр та Галина Гереги – $1,7 млрд;

Петро Порошенко – $1,6 млрд;

Вадим Новинський – $1,4 млрд;

Олександр Ярославський – $820 млн;

Юрій Косюк – $780 млн.

Журнал зазначив, що 14 учасників потрапили у рейтинг вперше. Їхні статки оцінили у понад $3 млрд. Зокрема, серед новачків з’явилися Віктор Медведчук ($ 620 млн), Олександр Конотопський ($ 340 млн), Олександр Косован ($ 235 млн), Катерина Костерєва ($ 190 млн), Микола Удянський ($ 180 млн) й інші. Цікаво, що серед нових учасників рейтингу більше фахівців галузей енергетики та IT.

Семеро багатіїв цьогоріч повернулися у рейтинг після перерви.

“Вхідний квиток” до сотні найбагатших українців збільшився на третину, до 125 млн доларів.

За рік змінилася трійка лідерів рейтингу. З топ-3 українських багатіїв вибув Петро Порошенко. Він займав 3 позицію й опустився відразу на 7 місце. Втім, лідером незмінно залишається Ахметов.