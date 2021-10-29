Про це повідомила Федерація боксу України.

Чемпіонат Європи відбувся з 15-го по 23 жовтня у Чорногорії. В змаганнях взяли участь боксери до 18 років. Серед 38 країн-учасниць українська збірна посіла друге загальнокомандне місце і здобула 14 медалей: три золоті, чотири срібні та сім бронзових.

У фіналах взяли участь семеро українців, і троє з них здобули перемоги.

Що відомо про чемпіонів?

Кримський татарин із Мелітополю Айдер Абдураімов у вирішальній сутичці здолав Георгія Саджаї з Грузії.

Айдер займається боксом вже протягом 10 років. Для хлопця це вже четвертий чемпіонат Європи у житті. До цього Айдер брав участь у першостях континенту серед юнаків та юніорів. Так, у 2017 році та 2020 роках був другим, у 2018-му – третім. Цього разу врешті став чемпіоном і отримав золото.

Кропивничанин Бозорбой Матякубов у фіналі переміг Франка Мартінеса з Іспанії. Хлопець другий рік поспіль виступав на молодіжній першості Європи. Однак, минулого року завоював “бронзу”. В майбутньому планує виграти Чемпіонат України серед еліти та вдало виступити на Олімпійських іграх.

Харків’янка Вероніка Накота у фінальній сутичці виявилася сильнішою за суперницю з Росії Анастасію Демурчян. Вероніка займається боксом всього три роки. Але вже здобувала перемоги. Так, у 2020 році Вероніка стала чемпіонкою Європи серед юніорів у Болгарії.