У ночі 13 червня війська РФ завдали низку ударів по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Поцілили у багатоповерхівку та декілька інших об'єктів. Є загиблі та понад три десятки постраждалих.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Він повідомив, що вночі над Дніпропетровщиною було збито три крилаті ракети, проте не обійшлось без влучань. Всі вони зафіксовані у Кривому Розі.

Зокрема загарбники поцілили у багатоповерхівку міста, унаслідок чого загинуло троє осіб та ще 25 зазнали поранень. з них 19 – шпиталізовані.

Внаслідок удару також виникла пожежа у будинку: горять квартири від 1 по 5 поверхи. Вогонь охопив 700 квадратних метрів. Зараз його гасять рятувальники.

Ще троє осіб постраждало внаслідок удару росіян по приватному підприємству міста. Їх госпіталізували. Під завалами ще можуть перебувати люди, їх шукають рятувальники. Побиті 6 легкових машин.

Ще 4 постраждалих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили.

Є руйнування також автомобільного підприємства, зайнялась вантажна техніка. Полум’я вже погасили. Зруйнована господарська споруда.

Також пошкодження є у рятувальному підрозділі.