Президент Сполучених Штатів Джо Байден попередив президента Росії Володимира Путіна щодо можливого застосування проти України хімічної або ядерної зброї. За словами американського лідера, якщо Кремль на це наважиться - це матиме серйозні наслідки для всього режиму Путіна.

Про це він заявив в інтерв’ю CBS Evening News.

Байден зауважив, що ескалація війни в Україні із застосуванням хімічного чи ядерного озброєння призведе до серйозних наслідків для Росії та російської влади.

“Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни на щось, чого не було з часів Другої світової”, – наголосив американський президент.

Очільник Білого дому не став розповідати, які саме наслідки чекатимуть Росії, а лише зауважив, що вони точно будуть.

“Це матиме наслідки. Вони (російська влада – ред.) стануть найбільшими вигнанцями у світі, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, буде визначена відповідь”, – додав Байден.