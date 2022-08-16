Про це повідомило видання CNN.
Сергій Шойгу зазначив, що з військової точки зору нема потреби використовувати ядерну зброю. Таке він озвучив під час конференції з міжнародної безпеки в Москві.
“Основне призначення російської ядерної зброї — стримування ядерної атаки”, — сказав він.
Водночас застосування російською тактичної ядерної зброї або готовність застосування хімічної зброї назвав “абсолютною брехнею”.
“На цьому тлі в ЗМІ поширюються припущення про нібито застосування російською тактичної ядерної зброї під час військово-спеціальної операції або про готовність застосувати хімічну зброю. Вся ця інформація є абсолютною брехнею”, – додав Шойгу.
У BBC зазначено, що використання ядерної зброї “обмежується надзвичайними обставинами”. Такі ситуації визначено у російських керівних документах, відкритих для широкого ознайомлення.
Водночас російський міністр подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного хреста за співпрацю. Проте стосовно терористичного акту з боку РФ в таборі в Оленівці на території так званої “ДНР” він не згадав, хоча саме з цими організаціями узгоджували безпеку військовополонених.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що західні держави провокують конфлікти у світі, у той час, коли Росія будує “демократичний світ”. У війні в Україні він звинуватив Сполучені Штати.
- Ще президент РФ Володимир Путін заявив, що буде розширювати “всебічні та конструктивні двосторонні відносини” з КНДР. Відповідний лист він відправив лідерові Північної Кореї Кім Чен Ину.