Міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу заявив, що РФ не планує використовувати ядерну зброю для досягнення своїх цілей в Україні.

Про це повідомило видання CNN.

Сергій Шойгу зазначив, що з військової точки зору нема потреби використовувати ядерну зброю. Таке він озвучив під час конференції з міжнародної безпеки в Москві.

“Основне призначення російської ядерної зброї — стримування ядерної атаки”, — сказав він.

Водночас застосування російською тактичної ядерної зброї або готовність застосування хімічної зброї назвав “абсолютною брехнею”.

“На цьому тлі в ЗМІ поширюються припущення про нібито застосування російською тактичної ядерної зброї під час військово-спеціальної операції або про готовність застосувати хімічну зброю. Вся ця інформація є абсолютною брехнею”, – додав Шойгу.

У BBC зазначено, що використання ядерної зброї “обмежується надзвичайними обставинами”. Такі ситуації визначено у російських керівних документах, відкритих для широкого ознайомлення.

Водночас російський міністр подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного хреста за співпрацю. Проте стосовно терористичного акту з боку РФ в таборі в Оленівці на території так званої “ДНР” він не згадав, хоча саме з цими організаціями узгоджували безпеку військовополонених.