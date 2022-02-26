Про це пишуть очевидці – журналісти американського видання The Washington Post.
“Це мій дім, це моя земля”, – сказав 22-річний Віктор, який сів на літак з Лондона двома днями раніше і їхав сушею крізь Чехію. “Я буду битися до останньої краплі крові”.
Він в’їхав в Україну на сухопутному прикордонному переході біля села Шегині з каністрами пального — чув, що його бракує.
Коли Росія розпочала наступ на Україну, президент Володимир Зеленський закликав громадян взятися за зброю і воювати, а також пообіцяв вогнепальну зброю кожному, хто захоче.
25 лютого українським прикордонникам наказали не виїжджати за межі країни всім громадянам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років.
- Нагадаємо, у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації оприлюднили інструкцію як розрізнити техніку українських захисників від російських загарбників.