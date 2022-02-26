Про це пишуть очевидці – журналісти американського видання  The Washington Post.

“Це мій дім, це моя земля”, – сказав 22-річний Віктор, який сів на літак з Лондона двома днями раніше і їхав сушею крізь Чехію. “Я буду битися до останньої краплі крові”. 

Він в’їхав в Україну на сухопутному прикордонному переході біля села Шегині з каністрами пального — чув, що його бракує.

Коли Росія розпочала наступ на Україну, президент Володимир Зеленський закликав громадян взятися за зброю і воювати, а також пообіцяв вогнепальну зброю кожному, хто захоче.

25 лютого українським прикордонникам наказали не виїжджати за межі країни всім громадянам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років.

Українці, які рятуються від конфлікту з Росією, застрягли на прикордонному переході Медика в очікуванні перетину в Польщу в п’ятницю. (Войцех Гжедзінський/Для The Washington Post)