Про це пишуть очевидці – журналісти американського видання The Washington Post.

“Це мій дім, це моя земля”, – сказав 22-річний Віктор, який сів на літак з Лондона двома днями раніше і їхав сушею крізь Чехію. “Я буду битися до останньої краплі крові”.

Він в’їхав в Україну на сухопутному прикордонному переході біля села Шегині з каністрами пального — чув, що його бракує.