Очільниця партії “Голос” Кіра Рудик відреагувала на заяву шоумена Сергія Притули про бажання очолити цю політсилу. Зокрема, вона наголосила, що це важка системна робота.

Про це Рудик заявила у коментарі Радіо Свобода.

Зокрема, очільниця “Голосу” натякнула на те, що Притула має великі амбіції, але часто змінює свої плани.

“Пан Притула з нами півтора року. За цей час у нього було багато різних амбіцій: бути депутатом Київради, бути мером, бути членом політради, потім він знову повертався до своєї шоубізнесової кар’єри, потім він хотів робити, здається, свою партію, тепер він хоче очолити “Голос”. Звичайно, це добре, що у людини у партії “Голос” є такі активні амбіції… Але партійна робота – це не виступи в клубах, не виступи на стадіонах, це – системна, важка робота, яку не так приємно робити, як здається”, – зазначила Рудик.

Вона наголосила, що з’їзд партії відбудеться в середині літа. Тоді й вирішиться, “чи мають ці амбіції право на існування”.

Рудик додала, що на минулому з’їзді отримала 90% довіри. На її думку, зараз ця підтримка зберігається.

Нардепка запевнила, що у “Голосі” немає розбіжностей щодо ціннісних орієнтирів, а всі процеси, які наразі відбуваються, є “хворобою росту й обов’язково минуть”.