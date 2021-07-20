Ролик з’явився в Instagram Безоса.
Безос відправився у космос разом з екіпажем ракетного корабля New Shepard. Його супроводжували брат Марк Безос, 82-річна американська пілотеса і посол доброї волі Воллі Фанк, а також 18-річний студент Олівер Дейма.
Ракета піднялась на висоту у понад 100 кілометрів від поверхні Землі. Після цього капсула з екіпажем відокремилась від ракети. Усі члени екіпажу перебували у стані невагомості впродовж кількох хвилин.
Мільярдер поділився цим моментом з фоловерами. Члени екіпажу спеціально відстебнули паски безпеки, щоб відчути стан невагомості. Кожного у цей момент переповнювали емоції.
“Це неймовірно”,
“Мені це подобається”,
“Фантастично”,
– вигукували члени екіпажу.
Після цього вони повернулися на місця й пристебнули паски безпеки, адже капсула поступово знижувалася.
Під час пресконференції після космічної місії Безос заявив, що Blue Origin у 2021 році здійснить ще два пілотованих польоти з капсулою New Shepard.
- Сьогодні найбагатша людина світу, засновник Amazon Джефф Безос здійснив успішний політ у космос. Він тривав майже 11 хвилин. Деталі – у матеріалі.