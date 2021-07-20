Найбагатша людина світу, засновник Amazon Джефф Безос, який здійснив успішний політ у космос, показав відео з капсули.

Ролик з’явився в Instagram Безоса.

Безос відправився у космос разом з екіпажем ракетного корабля New Shepard. Його супроводжували брат Марк Безос, 82-річна американська пілотеса і посол доброї волі Воллі Фанк, а також 18-річний студент Олівер Дейма.

Ракета піднялась на висоту у понад 100 кілометрів від поверхні Землі. Після цього капсула з екіпажем відокремилась від ракети. Усі члени екіпажу перебували у стані невагомості впродовж кількох хвилин.

Мільярдер поділився цим моментом з фоловерами. Члени екіпажу спеціально відстебнули паски безпеки, щоб відчути стан невагомості. Кожного у цей момент переповнювали емоції.

“Це неймовірно”, “Мені це подобається”, “Фантастично”,

– вигукували члени екіпажу.

Після цього вони повернулися на місця й пристебнули паски безпеки, адже капсула поступово знижувалася.

Під час пресконференції після космічної місії Безос заявив, що Blue Origin у 2021 році здійснить ще два пілотованих польоти з капсулою New Shepard.