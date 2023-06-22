Уночі 22 червня російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" та ударними дронами "Shahed-136/131".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Три крилаті ракети Х-22 окупанти випустили з бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря

Три аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал” були випущені по Україні із МіГ-31К

Також зафіксовано пуски чотирьох іранських “шахедів”: три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною.

Зазначається, що всі ракети та дрони окупантів були спрямовані на об’єкти критичної інфраструктури.

“На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури України”, – наголосили у Повітряних силах.