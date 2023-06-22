Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Три крилаті ракети Х-22 окупанти випустили з бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря
Три аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал” були випущені по Україні із МіГ-31К
Також зафіксовано пуски чотирьох іранських “шахедів”: три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною.
Зазначається, що всі ракети та дрони окупантів були спрямовані на об’єкти критичної інфраструктури.
“На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури України”, – наголосили у Повітряних силах.
- Вночі 22 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Криворізькому району на Дніпропетровщині.