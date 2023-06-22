Вночі 22 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Криворізькому району на Дніпропетровщині.

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Близько 01:45 у Кривому Розі пролунали вибухи.

Вже вранці очільник міста повідомив, що нічні вибухи – це ракетний удар росіян по Криворізькому районую

“Внаслідок ракетного удару пошкоджено 10 приватних житлових будинків, господарську споруду, гаражі, газопровід, водогін, ЛЕП, автомобілі. Але головне – без втрат”, – наголосив Вілкул.

Він додав, що вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи міста працюють стабільно.

Також нагадав, що водопостачання із Південного водосховища вже 14 днів здійснюється виключно на резервах, тому потрібно максимально заощаджувати використання води.

Вілкул також попередив мешканців, що сьогодні, о 12.00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі “№3” ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” (Інгулецький, Центрально-Міський райони). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає.