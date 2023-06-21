Вночі 21 червня війська РФ атакували Україну ударними дронами. Всі вони були знищені силами та засобами протиповітряної оборони.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Згідно з даними, цієї ночі російські окупаційні війська випустили по Україні 6 ударних дронів іранського виробництва “Shahed-136/131”.

БпЛА були випущені з північного напрямку. Всі вони були знищені силами та засобами ППО над Хмельниччиною.

Окрім цього, у Повітряних силах повідомили, що протягом 20 червня було збито 4 ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.

Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами.