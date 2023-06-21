Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Згідно з даними, цієї ночі російські окупаційні війська випустили по Україні 6 ударних дронів іранського виробництва “Shahed-136/131”.
БпЛА були випущені з північного напрямку. Всі вони були знищені силами та засобами ППО над Хмельниччиною.
Окрім цього, у Повітряних силах повідомили, що протягом 20 червня було збито 4 ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.
Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами.
- Вночі 20 червня війська РФ атакували Україну ударними БпЛА. Загалом було випущено 35 дронів, з яких більшість було збито силами протиповітряної оборони.