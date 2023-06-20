Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Цієї ночі російські окупанти атакували Україну 35 іранськими баражуючими боєприпасами “Shahed-136/131” по військових та інфраструктурних об’єктах України.
Запуски БпЛА ворог здійснив з двох напрямків – північного (Брянська область, РФ) та східного (узбережжя азовського моря).
Загалом було знищено 32 з 35 дронів.
30 з них знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.
Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київщина. Тут знищено понад два десятки БпЛА.
Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами “Іскандер-М”/С-300.
- Уночі 20 червня війська РФ атакували України ударними безпілотниками. Вибухи лунали у декількох областях, є влучання.