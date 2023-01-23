Про це повідомляє Давид Арахамія в Telegram.
За його словами, цієї весни точно будуть покарані всі правопорушники в лавах державних службовців. “Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу”, – заявляє голова фракції.
Також він повідомляє, що найближчим часом завершиться конкурс на посаду директора НАБУ і разом з ним – побудова незалежної антикорупційної інфраструктури.
“Не на часі вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті. Це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у Міністерстві оборони”, – коментує Арахамія.
Він запевняє, що буде ініціювати повернення парламентського контролю над діяльністю виконавчої влади.
Посилаючись на слова президента України Володимира Зеленського, Арахамія заявив, що “цей тиждень буде часом відповідних рішень”.
- “Підозра” ексочільнику “Нафтогазу” Андрію Коболєву стала однією з найгучніших новин останніх днів. Думки щодо рішення НАБУ та САП, очікувано, розділились – хтось вважає “підозру” політичним рішенням, хтось апелює до рівності усіх перед законом та відсутності “недоторканих”, але більшість намагається зрозуміти, що це було і чим може скінчитись не тільки для Андрія Коболєва, а й для України загалом. У цьому й розбиратимемось з трьох позицій – економічної, юридичної та політичної.
- Кабінет Міністрів України звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення було ухвалено після скандалу з хабарем.