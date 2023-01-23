З 24 лютого офіційними і не офіційними каналами, за словами голови фракції "Слуга народу", постійно попереджали чиновників усіх рівнів: сфокусуватися на війні, допомозі постраждалим, зменшенні бюрократії і перестати займатися сумнівними справами.

Про це повідомляє Давид Арахамія в Telegram.

За його словами, цієї весни точно будуть покарані всі правопорушники в лавах державних службовців. “Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу”, – заявляє голова фракції.

Також він повідомляє, що найближчим часом завершиться конкурс на посаду директора НАБУ і разом з ним – побудова незалежної антикорупційної інфраструктури.

“Не на часі вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті. Це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у Міністерстві оборони”, – коментує Арахамія.

Він запевняє, що буде ініціювати повернення парламентського контролю над діяльністю виконавчої влади.

Посилаючись на слова президента України Володимира Зеленського, Арахамія заявив, що “цей тиждень буде часом відповідних рішень”.