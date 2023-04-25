Про це повідомляє The Guardian
Зазначається, що основною метою візиту Папи Франциска до Угорщини є зустріч з місцевими католиками. Однак Понтифік визнав, що події у світі також вплинуть на зміст його поїздки.
“Це також буде поїздка до центру Європи, який продовжує бити холодний вітер війни, в той час, як пересування такої кількості людей поставило на порядок денний нагальні гуманітарні питання”, – сказав він.
Орбан сказав, що Угорщина та Ватикан є єдиними двома європейськими державами, які можна назвати “промирними” щодо України.
І Орбан, Папа Римський закликали до припинення вогню та переговорів про припинення війни, а Франциск закликав Україну бути відкритою до діалогу з російським агресором.
- Папа Римський Франциск у своєму зверненні до вірян закликав світ не забувати про українців, які продовжують страждати від російсько-української війни.