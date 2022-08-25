За інформацією Білого дому, вже до кінця цього тижня Росія може оголосити про проведення псевдореферендумів у тимчасово окупованих українських регіонах.

Про це повідомляє CNN.

За словами речника адміністрації президента США Джо Байдена з питань безпеки та оборони Джона Кірбі, Вашингтон володіє інформацією про те, що найближчими днями Кремль може заявити про проведення “референдумів” на окупованих територіях України.

Кірбі наголосив, що “референдуми” можуть провести у Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській областях.

“Сполучені Штати та міжнародне співтовариство дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не будуть вважатися легітимними”, — сказав Кірбі.

Він також додав, що на думку США результат “голосування” Росія сфальсифікує та робитиме неправдиві заяви про те, що народ України начебто хоче приєднатись до РФ.

“Буде критично важливо закликати та протидіяти цій дезінформації в режимі реального часу”, – сказав він.

Також Кірбі додав, що за даними Сполучних Штатів, російська влада стурбована ти, що на “референдумі” буде низька явка виборців.