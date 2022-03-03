У Кінологічному центрі поліції в Київській області з'явилося цуценя, здатне передбачати атаки російських загарбників.

Про це йдеться у дописі пресслужби Національної поліції України.

Як повідомили у Кінологічному центрі, цуценя німецької вівчарки народилось декілька місяців тому, тобто ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зараз воно стало справжнім талісманом для місцевих поліціянтів, адже цуценя відчуває наближення атаки противника. За декілька хвилин до удару та вибухів Байрактар починає голосно гавкати.

Цуценя не замовкає, поки триває бій, підтримуючи правоохоронців у протистоянні загарбнику.

Так само гучно Байрактар радіє і тоді, коли українські захисники здобувають перемогу.

Поліціянти жартують, що кожна їхня перемога – зокрема, і завдяки внеску цуценяти Байрактара.