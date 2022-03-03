Українськи воїни знищили літаки окупантів, які бомбардували Волноваху та Ірпінь

Підрозділ протиповітряної оборони (ППО) Об’єднаних сил в районі в Волновасі, що знаходиться в Донецькій області, збили винищувач-бомбардувальник СУ-34. Пілоти бомбардували цивільне населення та інфраструктуру міста.

Другий літак збили над Ірпенем завдяки комплексу ППО, зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У результаті ворог зазнав втрати літака СУ-30 у Київській області. Цей літак також займався тим, що винищував житлові квартали мирного населення.

“Слава Україні! Ми переможемо!” — наголосили у повідомленні.