російсько-українська війна
12:37 Велика Британія допомагатиме у розшуку російських воєначальників, які виконують злочинні накази Путіна
12:18 Казахстан заявив про нейтралітет у російсько-українській війні
12:15 Українськи воїни знищили літаки окупантів, які бомбардували Волноваху та Ірпінь
11:55 Українські прикордонники разом з ЗСУ вийшли на лінію державного кордону на Сумщині—Данілов
11:44 Закрийте небо зараз! — Кулеба до НАТО
11:33 Україна може стати кандидатом в ЄС вже днями — МЗС Польщі
11:03 Німеччина готується надати Україні 2700 ПЗРК “Стріла”
10:47 У Чернігові обстріляли нафтобазу — ДСНС
10:12 Це вже не армія — це звичайні боягузи та терористи — Резніков про російських військових
09:31 Більшість трупів у Мозирі — чеченці — Білоруська опозиціонерка
09:29 Канада запроваджує нові санкції проти російських чиновників
08:40 Президент Польщі Дуда: “Дії Росії в Україні мають ознаки геноциду”
05:55 Міжнародний суд ООН проведе перші слухання щодо російської агресії
05:14 У MEEST пояснили, як надіслати гуманітарну допомогу Україні
04:56 «Життя переможе смерть, а світ – темряву»: Time присвятив обкладинку боротьбі України проти агресії РФ
03:37 Поблизу Чорного моря зник румунський винищувач та розбився рятувальний гелікоптер
03:19 Макрон підтримав російські мітинги проти війни
03:08 Росія втратила майже 9 тисяч військових – Зеленський
02:25 Мер Херсона домовився із військовими РФ про життєдіяльність міста
02:02 У Німеччині конфіскували супер’яхту російського мільярдера Усманова вартістю $600 млн
01:33 У Харкові під час обстрілів загинула співробітниця моніторингової місії ОБСЄ
01:07 ЗСУ звільнили окуповану з 2014 року Горлівку
00:58 Петиція про закриття неба над Україною набрала понад мільйон голосів
00:33 Starlink Маска в Україні — як ним можна буде користуватися

02 березня

23:46 Російський мільярдер Абрамович продає футбольний клуб «Челсі»
23:35 Це питання номер один: Данілов розповів про намагання влади домогтись закритого неба над Україною
23:07 Каленюк засудила Джонсона через колективну відмову країн НАТО закрити небо над Україною
22:44 Путін ніколи не зламає опір України – Порошенко звернувся до учасників маршу «Україна. SOS»
22:18 Росія завдала ракетного удару поблизу Південного вокзалу у Києві
22:04 У військовому протистоянні Україна втратила 10% своїх потужностей, РФ – 5% загального озброєння
21:29 Дії РФ в Україні кваліфікуються як військовий злочин – Борис Джонсон
19:49 Тисячі жителів Енергодара вийшли на захист найбільшої атомної електростанції в Європі — Запорізької АЕС
19:15 Підліток, який відстежував літак Ілона Маска, тепер стежить за літаками російських олігархів
19:13 Українська делегація виїхала з Києва на перемовини: вони можуть розпочатися 3 березня
18:53 Україна працює з НАТО над альтернативним механізмом закритого неба

Українськи воїни знищили літаки окупантів, які бомбардували Волноваху та Ірпінь

Підрозділи Збройних сил України знищили двоє літаків. Вони здійснювали варварське бомбардування цивільного населення в Ірпені та Волновасі.

Четвер, 3 березня 2022, 12:15
Підтримати

Підрозділ протиповітряної оборони (ППО) Об’єднаних сил в районі в Волновасі, що знаходиться в Донецькій області, збили винищувач-бомбардувальник СУ-34. Пілоти бомбардували цивільне населення та інфраструктуру міста.

Другий літак збили над Ірпенем завдяки комплексу ППО, зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У результаті ворог зазнав втрати літака СУ-30 у Київській області. Цей літак також займався тим, що винищував житлові квартали мирного населення.

“Слава Україні! Ми переможемо!” — наголосили у повідомленні.

Теги: агресія Росії, агресія РФ, бомбардувальники, бомбардування, Війна в Україні, війна з Росією, збройна агресія, злочини проти людяності, Ірпінь, російська агресія, російсько-українська війна, Волноваха

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook