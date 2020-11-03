Однак цю інформацію оперативно спростував бізнесмен та близький друг Кернеса Павло Фукс на своєму Telegram-каналі.
“Чергові вороги Харкова і незалежної України поширюють чутки про загибель мого друга Геннадія Кернеса. Все це цинічна брехня. Я тільки що розмовляв з ним”, – повідомив Фукс.
Також фейк про смерть Кернеса прокоментували у мерії Харкова. Так, прессекретар мерії Юрій Сидоренко на своїй Facebook-сторінці повідомив, що з Кернесом все гаразд. Він все ще знаходиться в клініці “Шаріте”, але найближчим часом повернеться у Харків.
а словами Сидоренка, на момент вильоту в Німеччину у Кернеса було уражено 70% легень. Зараз він майже одужав. Кернес повернеться в Україну щойно це дозволять лікарі.
“Хвиля чуток про смерть, запущена зі зливних інтернет-бачків, пов’язана винятково з тим, що 6 листопада Кернеса вже офіційно буде оголошено переможцем виборів, а цього дуже не хочеться його опонентам”, – написав Сидоренко.
Також він додав до своєї публікації нецензурний хештег у стилі Кернеса.
До слова, фейки про смерть Кернеса розповсюджували вже вісім разів.
- Геннадій Кернес, який перебуває у лікарні через ускладнення після COVID-19, пообіцяв невдовзі повернутися до справ та розібратися з главою Харківської ОДА Олексієм Кучером. Кернес почувається добре. Лікарі дозволяють телефонні дзвінки по 30 хвилин. Скоро мер повернеться до справ.