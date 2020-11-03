У вівторок, 3 листопада, декілька українських ЗМІ та Telegram-каналів поширили інформацію про те, що мер Харкова Геннадій Кернес помер у німецькій клініці “Шаріте”, де проходив лікування.

Однак цю інформацію оперативно спростував бізнесмен та близький друг Кернеса Павло Фукс на своєму Telegram-каналі.

“Чергові вороги Харкова і незалежної України поширюють чутки про загибель мого друга Геннадія Кернеса. Все це цинічна брехня. Я тільки що розмовляв з ним”, – повідомив Фукс.

Також фейк про смерть Кернеса прокоментували у мерії Харкова. Так, прессекретар мерії Юрій Сидоренко на своїй Facebook-сторінці повідомив, що з Кернесом все гаразд. Він все ще знаходиться в клініці “Шаріте”, але найближчим часом повернеться у Харків.

а словами Сидоренка, на момент вильоту в Німеччину у Кернеса було уражено 70% легень. Зараз він майже одужав. Кернес повернеться в Україну щойно це дозволять лікарі.

“Хвиля чуток про смерть, запущена зі зливних інтернет-бачків, пов’язана винятково з тим, що 6 листопада Кернеса вже офіційно буде оголошено переможцем виборів, а цього дуже не хочеться його опонентам”, – написав Сидоренко.

Також він додав до своєї публікації нецензурний хештег у стилі Кернеса.

До слова, фейки про смерть Кернеса розповсюджували вже вісім разів.