Сьогодні, 25 грудня, по Україні можливий густий туман, видимість 200-500 метрів.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде хмарна погода з дощами.

У Карпатах та північній частині країни – з мокрим снігом. Вдень у більшості західних областей без істотних опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень – від 0 до 5° тепла, місцями на Закарпатті, Прикарпатті та у деяких південних регіонах – до 8° тепла.

Вранці у південних, східних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м. Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту.

У Київській області сьогодні хмарно, протягом дня можливий дощ з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області – від о до 5 градусів тепла, у самому Києві – від +1 до +3.