Згідно з прогнозом синоптиків, 28 листопада вночі та вранці у західних, північних і Вінницькій областях туман, видимість 200-500 метрів.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Загалом в Україні буде хмарно, у більшості північних і центральних областей можливий невеликий мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу; на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у західних, північних та місцями центральних областях туман; на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура вночі та вдень буде від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині вдень +3..+8°, у Криму – до +11°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На Київщині буде хмарно, місцями можливий невеликий мокрий сніг і дощ. Вранці можливий туман, подекуди на дорогах – ожеледиця. По області температура буде від -3 до +2 градусів. У самому Києві буде близько 0°.