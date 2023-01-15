15 січня по Україні очікується погіршення погодних умов: можливий туман, ожеледь, а подекуди ожеледиця. Видимість через туман обмежиться 200-500 метрами, синоптики попереджають про I рівень небезпечності (жовтий).

Про це інформує Укргідрометцентр.

Сьогодні, 15 січня, згідно з прогнозами синоптиків в Україні спостерігатимуться незначні опади. У східних областях очікується невеликий сніг, на Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ та мокрий сніг; на решті території буде істотних опадів.

Окрім північних і східних областей, на решті території можливий туман, місцями – ожеледь. У північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південний, на сході країни східний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби від -3° до +2° С, вдень у західних областях очікується від 2 до 7° тепла.

По всій Україні, крім північних та східних областей, можливий туман, видимість 200-500 м. Синоптики попереджають: такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.