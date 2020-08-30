Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов відреагував на слова представника президента України в Тристоронньої контактній групі Вітольда Фокіна про надання особливого статусу всьому Донбасу і заявив, що Фокіна потрібно відкликати з ТКГ.

Про це він написав у Facebook.

Тручинова, зокрема, обурила заява Фокіна про те, що злочини здійснювали обидві сторони конфлікту на Донбасі.

“Це демонстративний перехід довіреної особи Зеленського на бік країни-агресора та протягування антидержавницької позиції, що відображає стратегічні інтереси Путіна.

Хочу запитати у представників Зеленського в ТКГ, які злочини вчиняли українські військові на Донбасі, захищаючи та звільняючи рідну землю ціною власного життя?”, – написав Турчинов.

Також він закликав відкликати главу української делегації в Мінську Леоніда Кравчука і представника президента Вітольда Фокіна з ТКГ.

“Якщо Фокін і Кравчук не будуть негайно відкликані з ТКГ та проти них не будуть відкриті кримінальні справи, – це означатиме що вони озвучують узгоджені тези “зеленої влади””, – заявив Турчинов.