Секретар Ради нацбезпеки і оборони України у 2014-2019 роках Олександр Турчинов дізнався про повістку на допит до СБУ зі ЗМІ. Він заявив, що зараз знаходиться на фронті й може давати свідчення в окопі.

Про це повідомив Турчинов у Twitter.

Виклик на допит він назвав “неадекватним політичним піаром Служби безпеки”. За його словами, він перебуває на південно-східному фронті.

“Хочу проінформувати “героїчних” слідчих, що перебуваю на південно-східному фронті і готовий дати відповіді на будь-які питання в одному з окопів”, – написав Турчинов.

Ексголову РНБО викликали в межах “вугільної справи” як свідка. У ній фігурують народний депутат і кум Путіна Віктор Медведчук, ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та колишній глава уряду Арсеній Яценюк. Останніх двох колишніх топпосадовців викликали на допит як свідків разом з Турчиновим.

Отримав зіЗМІінформацію,про неадекватний політпіар @ServiceSsu На сайтіСБУрозміщена повістка про виклик мене майже тиждень тому на допит в якості свідка.До відома«героїчних»слідчих,я перебуваю на південно-східному фронті.Готовий дати відповіді на усі питання в одному з окопів — Олександр Турчинов (@Turchynov) May 25, 2022