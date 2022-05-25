Про це повідомив Турчинов у Twitter.
Виклик на допит він назвав “неадекватним політичним піаром Служби безпеки”. За його словами, він перебуває на південно-східному фронті.
“Хочу проінформувати “героїчних” слідчих, що перебуваю на південно-східному фронті і готовий дати відповіді на будь-які питання в одному з окопів”, – написав Турчинов.
Ексголову РНБО викликали в межах “вугільної справи” як свідка. У ній фігурують народний депутат і кум Путіна Віктор Медведчук, ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та колишній глава уряду Арсеній Яценюк. Останніх двох колишніх топпосадовців викликали на допит як свідків разом з Турчиновим.
Отримав зіЗМІінформацію,про неадекватний політпіар @ServiceSsu На сайтіСБУрозміщена повістка про виклик мене майже тиждень тому на допит в якості свідка.До відома«героїчних»слідчих,я перебуваю на південно-східному фронті.Готовий дати відповіді на усі питання в одному з окопів
— Олександр Турчинов (@Turchynov) May 25, 2022
- Нагадаємо, Служба безпеки України викликала на допит трьох експосадовців. Як свідків у “вугільній справі” викликали Арсена Авакова, Арсенія Яценюка та Олександра Турчинова.
- Служба безпеки України повідомила про надання Віктором Медведчуком свідчень щодо виведення з держвласності нафтопроводу “Самара – Західний напрямок” і закупівлі вугілля в ОРДЛО. Медведчук заявив про, начебто причетність Петра Порошенка до злочинів. На тлі російсько-української війни новина спричинила бурхливі обговорення, ми ж спробуємо поглянути на неї з юридичного боку.