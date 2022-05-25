Про це повідомив Турчинов у Twitter.

Виклик на допит він назвав “неадекватним політичним піаром Служби безпеки”. За його словами, він перебуває на південно-східному фронті.

“Хочу проінформувати “героїчних” слідчих, що перебуваю на південно-східному фронті і готовий дати відповіді на будь-які питання в одному з окопів”, – написав Турчинов.

Ексголову РНБО викликали в межах “вугільної справи” як свідка. У ній фігурують народний депутат і кум Путіна Віктор Медведчук, ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та колишній глава уряду Арсеній Яценюк. Останніх двох колишніх топпосадовців викликали на допит як свідків разом з Турчиновим.