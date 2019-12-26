Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що парламент розгляне мандат на відправку турецьких військ до Лівії.

Це передає турецьке агентство Anadolu.

“Туреччина відправляє війська туди, куди її запрошують. З огляду на те, що подібне звернення надійшло, ми зробимо відповідні кроки. Туреччина надасть будь-яку необхідну підтримку легітимній владі Лівії (Уряд національної згоди), яка веде боротьбу з генералом Халіфою Хафтаром, заручившись підтримкою ряду європейських і арабських країн”, – заявив він.

На думку Ердогана, генерал Хафтар хоче воювати, а Туреччина “підтримує законну владу Лівії, відповідаючи на офіційне запрошення в цю країну”.

За його словами, турецький парламент розгляне відправку військ до Лівії вже 8 або 9 січня.

При цьому турецький лідер також згадав меморандум про розмежування юрисдикції в Середземному морі з Лівією.

“Ми не прагнемо обмежити чиїсь права в Середземномор’ї. Навпаки, ми ставимо перешкоду на шляху тих, хто має намір нанести шкоду інтересам двох наших країн”, – говорить Ердоган.