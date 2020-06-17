Про це повідомляє Anadolu з посиланням на міністерство національної оборони Туреччини.

Зазначається, що турецькі війська увійшли в район Хафтанин під час повітряної операції. Спецсили діють за підтримки ВПС, бойових вертольотів АТАК, звичайних і ударних БПЛА, а також вогневої підтримки.

Метою операції є нейтралізація бойовиків РКК та інших терористичних елементів, які загрожують безпеці країни.

“Операцію розпочато у відповідь на дедалі частіші спроби бойовиків РКК атакувати наші поліцейські ділянки та райони розташування військових баз”, – йдеться в повідомленні.

В оборонному відомстві наголосили, що Туреччина проводить операцію в рамках законного права Туреччини на самооборону, яке випливає з міжнародного права.