У Багдаді сьогодні рано вранці ракетами обстріляли іракську базу, на якій знаходилися американські війська і інші сили коаліції. Про жертви не повідомляється.

Про це пише американське видання The New York.

Варто зазначити, що база знаходиться в так званій зеленій зоні – ця територія добре охороняється. Тут також знаходяться посольство США і інші установи.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за обстріл.

Нагадаємо, що в четвер мінометний снаряд вибухнув на іракській військовій авіабазі К1 в провінції Кіркук на півночі Іраку. За повідомленнями іракських силовиків, жертв не було.

У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів. Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.