Парламент Туреччини у вівторок прийняв закон, який дозволить звільнити десятки тисяч ув'язнених, щоб полегшити переповненість в'язниць і захистити ув’язнених від коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, закон відкриє шлях для тимчасового звільнення близько 45 000 ув’язнених, щоб зупинити поширення коронавірусу. Особи, які мають право на тимчасове звільнення під судовим контролем, отримають умовну свободу до кінця травня. Міністерство юстиції зможе продовжувати цей термін двічі максимум на два місяці.

Аналогічна кількість ув’язнених буде випущено на постійній основі відповідно до окремої частини законодавства, спрямованої на скорочення переповненості в’язниць.

Міністр юстиції Абдулхаміт Гюль повідомив, що серед ув’язнених було 17 підтверджених випадків COVID-19, в тому числі три смертельні випадки. Він сказав, що 79 співробітників в’язниці також дали позитивний результат, а також 80 суддів і прокурорів, співробітників судових органів і судово-медичних експертів.

Однак закон піддався критиці з боку опозиційних партій за звільнення тих, хто був поміщений у в’язницю за звинуваченням у тероризмі.

Згідно з даними Ради Європи, з 2016 року число ув’язнених у Туреччині зросла майже до 300 000 осіб. Станом на січень 2019 року вважалося, що в країні найбільш переповнена тюремна система в Європі.